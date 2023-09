Pannenverkehr in Limburg-Weilburg. Wildwest bei Aumenau. Die Fahrgäste sind sauer. Die HLB reagiert nicht.

"Rien ne vas plus - Nichts geht mehr!" hieß es am Samstagnachmittag in Aumenau beim Schienenersatzverkehr der Hessischen Landesbahn für die Regionalbahnen der Linie 45. Große Kanu-Gruppen sind bekanntlich auch Anfang September unterwegs, doch nicht alle konnten mitfahren. Foto: Andreas Städtgen