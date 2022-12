Pro Böllerverbot in Limburg-Weilburg: Knall gehört

Alle Jahre wieder: Menschen wollen zum Jahresausklang böse Geister vertreiben. Wie? Mit Sprengstoff. Sie lassen Raketen in die Luft steigen, Böller explodieren. Straßen in Wohngebieten, vor Altenheimen, Tierkliniken, Krankenhäusern und Innenstädten verwandeln sich in etwas, was in Hollywood als Kulisse für einen Kriegsfilm durchgehen würde.