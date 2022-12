Protest gegen Reichsbürger-Kundgebung in Elz geplant

„Unser Recht als indigenes Volk Germaniten“: Robert N. hält am Freitag einen Reichsbürger-Vortrag in Elz. Es ist Protest angemeldet. (© Mika Beuster)

Querdenker in Limburg-Weilburg laden zu einer Reichsbürgerkundgebung am Freitag in Elz ein. Als Referent ist jemand benannt, dessen beruflicher Hintergrund äußerst brisant ist.