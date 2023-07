Scheune in Fussingen steht in Flammen

WALDBRUNN-FUSSINGEN. Eine Scheune in der Oberstraße in Fussingen Feuer gefangen. Ein 20-Jähriger hatte mittags mit einem Gasbrenner Unkraut von den Pflastersteinen im Hof entfernt. Als er wenig später Rauch an der Scheune sah, entdeckte er den Brand. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Fassadenbrand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei prüft eine fahrlässige Brandstiftung durch den Einsatz des Gasbrenners als Ursache des Feuers.