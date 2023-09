Schienenersatzverkehr der Lahntalbahn: Chaos am Wochenende

Am Freitag standen in den elektronischen Auskunftssystemen von DB und RMV bei einem Start in Limburg nur die alle zwei Stunden fahrenden Direktbusse als Ersatz für den ausfallenden Regionalexpress von und nach Gießen. Erst bei einer Suche ab einer Zwischenstation, wie Runkel, gab es Informationen zum Schienenersatzverkehr (SEV) für die Linie 45 der Hessischen Landesbahn (HLB) zwischen Wetzlar und erstaunlicherweise "Limburg Süd". Allerdings begann oder endete keiner der Busse am Limburger ICE-Bahnhof, sondern wie gewohnt an der Haltestelle in der Limburger Eisenbahnstraße, also dem ZOB Süd.