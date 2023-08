Schilddrüsenerkrankte: "Immer nur wurden die Symptome behandelt"

Die Elzerin findet eine Selbsthilfegruppe am persönlichsten, um sich auszutauschen. Sich über das Internet Tipps für den Umgang mit der Erkrankung zu holen, ist für sie nicht dasselbe, wie beim direkten Treffen mit anderen Erkrankten ins Gespräch und in den Erfahrungsaustausch zu kommen. Die Gruppe soll sich, wie die 39-Jährige sagt, nicht nur aus Betroffenen der Hashimoto-Thyreodiitis zusammensetzen, sondern aus allen interessierten Menschen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg und dem Umland, die an einer Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse leiden. Bisher haben sich schon einige Personen für die Gruppe angemeldet.