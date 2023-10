Schulen in Limburg-Weilburg brauchen Sozialarbeit

ARCHIV - Illustration - Ein Schüler drückt auf dem Schulhof des Gymnasiums in Leichlingen einen anderen zu Boden (Archivfoto vom 26.11.2008). Wie Schulkinder auf Mobbing reagieren, hängt unter anderem von ihrem Selbstbild und ihren sozialen Zielen ab. Das berichten US-Forscher im Fachmagazin «Child Development». Kinder, die vor allem cool sein wollen, tun sich schwer damit, Mobbing als Problem anzuerkennen und zu lösen. Sie sinnen eher auf Rache. Solche, denen es mehr darum geht, stabile Beziehungen aufzubauen, suchen konstruktiv nach einer Lösung und leiden weniger unter der Schikane. Wenn Kinder lernten, ihre Fähigkeiten und Beziehungen zu entwickeln, statt nur beliebt sein zu wollen, könne Mobbing an Schulen eingeschränkt werden, so die Forscher. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++