„Neubau für Feuerwehr in Dietkirchen wäre immens wichtig”

Herr Wirth, was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Dietkirchen besonders gefreut?

Das Thema Kostensteigerung des Kindergarten-Neubaus haben wir bereits in einem Interview in dieser Zeitung behandelt, und damit sollte es auch gut sein. Es ist sehr schade, dass außer dem „Sowieso“-Posten Kindergarten Dietkirchen im Haushalt für 2023 nicht berücksichtigt wird. Als zweitkleinster Stadtteil mit einem aber verhältnismäßig großen Gewerbegebiet leisten wir – denke ich – doch unseren Beitrag hierzu.

Welche Entwicklungen in Dietkirchen bereiten Ihnen Sorgen?

Unsere Vereine sind alle einigermaßen gut durch die schwierige Zeit gekommen, doch hat es auch Mitgliederschwund und Rückgang bei Aktiven gegeben. Hierfür sind zum Teil Altersgründe, aber auch gesundheitliche Gründe verantwortlich. Auch im Ortsbeirat fehlt es an jungen Mitgliedern. Hier wäre mein hehrer Wunsch, dass sich junge Leute mehr engagieren. In allen Vereinen und Gruppierungen im Dorf wird Nachwuchs gebraucht. Zum Thema Nachwuchs: Dietkirchen ist der einzige Stadtteil ohne eigene Grundschule, und so werden unsere Kinder in der Leo-Sternberg-Schule schon im ersten Schuljahr auf verschiedene Klassen verteilt, was dem Zusammenhalt der Jahrgänge untereinander sehr schadet. Hier wäre es schön, wenn man zu dem früher üblichen System des Beschulens unserer Kinder in einer Klasse zurückkehren könnte.