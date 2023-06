Sektion des Wirtschaftsrats ist ausgezeichnet

Bereits 2021 belegte die heimische Sektion den zweiten Platz. Mit dieser kleinen Serie in den Jahren 2020 bis 2022 wird die gute Arbeit der Sektion insbesondere um Sektionssprecher Klaus Rohletter gewürdigt. So konnte die Mitgliederzahl weiter gesteigert werden. Mit regelmäßigen Veranstaltungen bringt die Sektion Limburg-Weilburg Entscheider aus Wirtschaft und Politik zusammen. Öffentlich tritt die Sektion engagiert für die Belange der Wirtschaft, der Unternehmer- und Mitarbeiterschaft, aber für die Entwicklung des Landkreises Limburg-Weilburg zu einer wirtschaftsfreundlichen Region und damit auch zugleich für die Bevölkerung ein. Die Sektion Limburg-Weilburg des Wirtschaftsrates wirkt so erfolgreich für die Belange der heimischen Wirtschaft, knüpft an einem Netzwerk mit Politik, Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft. Insgesamt bestehen in Hessen 19 Sektionen des Wirtschaftsrates. "Diese Wahl zur Sektion des Jahres in Hessen macht uns dankbar und ist gleichzeitig Rückenwind, uns weiter für die Belange der Wirtschaft und der Heimatregion einzusetzen", betonten Klaus Rohletter und Tobias Herbst in einer ersten Stellungnahme.