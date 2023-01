Silvester in Limburg-Weilburg: Feuerwehren rücken 14 Mal aus

Im Limburger Krankenhaus musste allerdings ein junger Mann behandelt werden, der sich schwere Gesichtsverletzungen zugezogen hatte, weil offenbar in unmittelbarer Nähe eine Feuerwerksbatterie explodiert war. Nach der Notfall-Behandlung in Limburg musste er mit Verletzungen an den Augen sowie Knochenbrüchen im Gesicht in eine Spezialklinik nach Wiesbaden verlegt werden, berichtet Unfallchirurg Ibrahim Nabhan. Übermäßiger Alkoholkonsum spielte in der Silvesternacht keine große Rolle: Internistin Alszbeta Tomanová musste im St. Vincenz drei Patienten behandeln, die als Folge heftigen Alkoholkonsums (zwischen zwei und drei Promille) gestürzt oder kollabiert waren. Auch in diesem Fall gilt: So etwas passiert in anderen Nächten ebenfalls.