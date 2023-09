So können auch Menschen mit Behinderung wählen gehen

Wählen ist Bürgerpflicht. Das wissen auch die Klienten der Lebenshilfe. Allerdings ist es für sie gar nicht so einfach, an die richtigen Informationen zu kommen. Die Broschüre "Wählen ist leicht" zeigt in Leichter Sprache, worauf es ankommt. Wer nicht lesen kann, kann dank Cabito-Kommunikationssystem hören, was geschrieben steht.