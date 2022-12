Spielmannzug und Blasorchester stimmen aufs Fest ein

Dann war es soweit, der Gottesdienst in der evangelischen Kirche war vorbei und die Besucher kamen heraus. Im Torbogen hatte sich das Blasorchester aufgestellt und eröffneten das Weihnachtsspielen mit "Oh du fröhliche". Zwei Flötenschülerinnen gesellten sich das erste Mal dazu und spielten "Alle Jahre wieder" mit. Danach teilten sich die Musiker in zwei Gruppen auf und zogen ins weihnachtlich beleuchtete Ober- oder Unterdorf. An den einzelnen Stationen wurden die Weihnachtsmusiker schon erwartet und herzlich begrüßt. Die Freude war bei den Zuhörern groß, denn 2020 wurde gar nicht und letztes Jahr nur in einer abgespeckten Version- immer mit einer "Tubalänge Abstand zueinander" gespielt. In manchen Straßen herrscht regelrecht Straßenfest-Stimmung: Schwedenfeuer, Laternenlichter, Glühweinduft und Nachbarn, die sich in den Armen liegen und ganz persönlich "Frohe Weihnachten" wünschen.