Spritpreise in Limburg-Weilburg: Bloß nicht um 7 Uhr tanken

Der Preisvergleich in der Region: Der ist eigentlich schon unmöglich. Sechs- bis siebenmal am Tag, sagt Katharina Lucà vom ADAC, werden die elektronischen Anzeigen an den Tankstellen verändert. Klar ist, welche Tanke an großen Straßen ihren Standort hat, ist potenziell teuer. Keine Schnäppchen wird man an der A3 Tankstelle in Limburg erwarten. Absoluter Spitzenreiter in der Wochenmitte mit 1,98 Euro für den Liter Diesel muss der Verbraucher hier berappen. Hochpreispolitik gilt auch für anderen Sprit. An Autobahntankstellen mussten die Kunden 69,9 Cent je Liter Super E10 mehr bezahlen als an der nächstgelegenen Tankstation abseits der Autobahn.