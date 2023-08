Stauumfahrer in Unfälle verwickelt

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens verbunden mit dem Regenfall war es am Sonntag auf der Autobahn 3 unter anderem zu längeren Rückstaus in Fahrtrichtung Köln gekommen. Viele Verkehrsteilnehmer nutzen daher die Möglichkeit, die A3 an der Anschlussstelle Diez/Nentershausen zu verlassen, um unter anderem über die Landesstraße 318 in Richtung Montabaur den Stau auf der Autobahn zu umfahren. So auch eine Fahrerin aus dem Raum Krefeld mit ihrem Renault Kleinbus. Unmittelbar vor der Autobahn-Notauffahrt Nomborn kollidierte der Renault, in dem noch ein Beifahrer sowie ein Hund mitfuhren, dann auf der L318 gegen 17.15 Uhr allerdings auf regennasser Fahrbahn frontal mit einem Dacia einer Westerwälderin, die in Richtung Nentershausen unterwegs war. Bei dem Zusammenprall erlitten die Insassen im Kleinbus sowie die Renault-Fahrerin laut Polizeiangaben leichte bis mittelschwere Verletzungen. Alle drei Personen mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Laut der Polizei gilt nicht angepasste Geschwindigkeit des Renault als Unfallursache. Der Hund wurde unterdessen von der Polizei Montabaur auf der Wache in Obhut genommen und Angehörige der Hundebesitzer informiert, damit diese das Tier abholen konnten. Aufgrund des schweren Zusammenstoßes musste die L318 zwischen dem Abzweig zur Landesstraße 317 und der Tongrube Christel für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden, da ausgelaufene Betriebsstoffe zudem von einem Spezialfahrzeug gereinigt werden mussten. Aufgrund des Unfalls wurde der Verkehr aus Richtung Nentershausen über die L 317 und die Kreisstraße 154 umgeleitet.