Mittelhessen: Tipps für Autofahrt in die Weihnachtsferien

„Viele Hauptreiserouten wie die A3 und die A5 geraten vor allem in den Nachmittagsstunden am Donnerstag, 22. Dezember, und Freitag, 23. Dezember, an ihre Kapazitätsgrenzen“, sagt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. Mittelhessen ist damit stark betroffen. An beiden Tagen treffe Reise- auf Berufsverkehr. Zudem seien viele Weihnachtseinkäufer in den Innenstädten zu erwarten.