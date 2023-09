Unwetter: 365 Einsätze im Landkreis Limburg-Weilburg

Die Einstätzkräfte sind auch am frühen Morgen, wie hier in Hadamar, im Einsatz und müssen sich um umgestürzte Bäume oder abgerissene Äste kümmern.

Das Unwetter am Dienstagabend hat in Teilen des Landkreises Limburg-Weilburg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Schäden wurden oft erst am Morgen deutlich.