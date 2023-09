Unwetter in Mittelhessen: Limburg-Weilburg trifft es schwer

„Wir waren da wohl im Epizentrum“, sagt der Sprecher in Hinblick auf die Auswirkungen. Aktuell würden die Informationen noch final zusammengestellt werden, jedoch könne er einige Vorfälle bestätigen: So sei der Schiedetunnel in Limburg in der Nacht aufgrund einer Überflutung vollständig gesperrt gewesen.