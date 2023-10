Vollsperrung im Weiltal ab dem 9. Oktober

In den Sommerferien hatten dann die Bauarbeiten auf der B456 bei Möttau begonnen. Hier wird seit dem die Brücke, die Brücke, die über die Landesstraße 3054 zwischen Weilmünster und Kraftsolms führt, saniert. Autofahrer, die in Richtung Bad Homburg oder Frankfurt wollen, können eine Umleitung über Kraftsolms und Brandoberndorf nehmen. Dies werden sie nun auch weiterhin tun müssen. Die Alternative, von Weilburg aus durch das Weiltal in Richtung Taunus zu fahren, besteht nun erst einmal nicht mehr.