Vorfahrt genommen: Fiat kracht gegen Audi TT

NENTERSHAUSEN/GÖRGESHAUSEN. Nentershausen/Görgeshausen (aeg). Mehr als glimpflich endete ein Unfall am Freitagmorgen im Berufsverkehr auf der Landesstraße 318 zwischen Nentershausen und Görgeshausen. Gegen 7.30 Uhr verlies ein 48-jähriger Audi-Fahrer aus dem Westerwaldkreis, der zuvor in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs war, die Autobahn 3 an der Anschlussstelle Diez/Nentershausen. Am Kreuzungsbereich mit der L318 angekommen, beabsichtigte der Mann nach links in Richtung Nentershausen abzubiegen. Hierbei übersah er allerdings den vorfahrtsberechtigten Fiat einer 70-Jährigen aus dem Rhein-Lahn-Kreis, die in Richtung Görgeshausen unterwegs war. Die Fiat-Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte in die Fahrerseite des Audi TT.