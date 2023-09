Warntag in Limburg-Weilburg: Nicht überall heulen Sirenen

Wie im Vorhinein geplant, ertönten am Donnerstag die analogen Sirenen in Weilburg. „Es gibt keine Probleme oder Schwierigkeiten mit den Anlagen“, sagt Sprecherin Olga Grib. Sechs dieser Sirenen stehen übrigens in der Kernstadt. In den Stadtteilen Ahausen, Bermbach, Drommershausen, Gaudernbach, Hasselbach, Hirschhausen. Kirschhofen, Kubach, Odersbach sowie Waldhausen ist jeweils eine Sirene installiert. Laut Grib werde die geplante Umstellung zum digitalen System in den kommenden Wochen oder Monaten abgeschlossen.