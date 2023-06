Warnung nach mehreren Bränden im Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG. Wegen der anhaltenden Trockenheit bitten Feuerwehr und Polizei um Vorsicht im Landkreis Limburg-Weilburg. So hat es laut Polizei am Mittwoch mehrere kleine Brände gegeben, die zum Glück alle schnell von der Feuerwehr gelöscht werden konnten: In Bad Camberg wollte ein Mann Wühlmäuse mit einem Rauchpräparat vertreiben, in Limburg steckte eine weggeworfene Zigarettenkippe den Mittelstreifen der B 49 in Brand und in Niederbrechen brannte aus unbekanntem Grund eine Wiese.