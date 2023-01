Warum ist Limburg beim Glasfaserausbau ein schwieriges Pflaster?

Diese Karte vom Landkreis Limburg-Weilburg zeigt farblich markiert die Unternehmen, die den Glasfaserausbau für Privathaushalte privatwirtschaftlich vorantreiben: Orange steht für die Deutsche GigaNetz im Nordkreis und in weiten Teilen des früheren Oberlahnkreises, das Blau in einigen Südkreis-Kommunen steht für die Deutsche Glasfaser, der Magenta-Ton für die Telekom in Beselich und Elz (in Kooperation mit der Syna), und das Rot in Hadamar für Vodafone, wobei dort auch die Telekom aktiv ist. Limburg ist noch ein weißer Fleck, weil noch nicht fest steht, ob die Deutsche GigaNetz hier tätig werden wird. (© Martin Rudersdorf)