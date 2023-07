Wasserentnahme aus Flüssen und Seen im Kreis Limburg-Weilburg verboten

LIMBURG-WEILBURG. Auch wenn es in den vergangenen Tagen reichlich geregnet hat: Der Landkreis Limburg-Weilburg hat ein Verbot der Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern (Flüsse, Bäche und Seen) erlassen. Die Allgemeinverfügung gilt bereits seit Sonntag, 23. Juli und bis zu ihrer Aufhebung oder maximal bis zum 15. November. Dies gilt laut der Verfügung auch für Besitzer und Anlieger der an die Gewässer angrenzenden Grundstücke.