Weniger Gewerbeanmeldungen in Limburg-Weilburg

Die Differenz zwischen Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen ist 2022 in Hessen kleiner geworden, bleibt aber weiterhin im positiven Bereich. Wurden im Jahr 2022 53.197 Gewerbe abgemeldet, so erfolgten im gleichen Zeitraum 59.491 Gewerbeanmeldungen. „Das Plus von knapp 6.300 mehr Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr stimmt positiv und widerspricht dem bundesweiten Trend, den die Deutsche Industrie- und Handelskammer in ihrem Unternehmensgründungsreport 2023 ermittelte“, heißt es noch in dem Report.