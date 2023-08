Wer bei der Landtagswahl in Limburg-Weilburg antritt

LIMBURG-WEILBURG. Noch zwei Monate, dann wird am Sonntag, 8. Oktober, ein neuer hessischer Landtag gewählt. Zwar sind noch Sommerferien, aber so langsam beginnt auch im Landkreis Limburg-Weilburg die heiße Phase des Wahlkampfs. Nicht mehr lange, und die vielen Wahlplakate werden auch an den Straßen im Kreis an die Wahl erinnern. Doch was planen die heimischen Parteien, wen schicken sie als Direktkandidaten ins Rennen, wer hat einen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste, was lassen sich die Parteien den Wahlkampf kosten und welche Polit-Prominenz wird erwartet? Wir haben bei den im Landtag vertretenen Parteien und den Freien Wählern nachgefragt.