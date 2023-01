Wie sicher sind die Daten des Landkreises Limburg-Weilburg?

Was machen Verbraucher falsch in Sachen Datenschutz? „Es ist immer wieder festzustellen, dass EC-Karten mit der PIN in den Geldbörsen von den Geschädigten verwahrt werden“, erklärt Wiepen. Dies sei aber ein „eklatanter Fehler was den Datenschutz angeht“ – und könne gravierende Folgen nach sich zeihen. „Dadurch können die Täter nach einem Taschendiebstahl nicht nur den Inhalt der Geldbörse für sich generieren, sondern vielmehr auch zeitnah am nahe gelegenen Geldautomaten hohe Bargeldsummen abheben“, erklärt der Polizist.