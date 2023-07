Wochenrückblick: Oben-ohne-Diskussion und Geschäftsaufgaben

Wer möchte, soll künftig auch in Gießener Freibädern mit freiem Oberkörper baden können - unabhängig vom Geschlecht. Das Stadtparlament hat diesem Antrag der fraktionslosen Stadtverordneten Andrea Junge und Darwin Walter zugestimmt. „Das Badeerlebnis wird so für alle angenehmer“, begründete Walter das Papier. Diese Meldung hat auch in den Tagen danach für Aufsehen gesorgt. Vor allem auf Facebook ist die Diskussion ausgeartet. Wir haben sie von einem Soziologen sowie von den Freibadbetreibern in der Region einordnen lassen.