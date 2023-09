Züge zwischen Limburg und Nassau fallen nach Unwetter aus

Nach einer Begutachtung durch Mitarbeiter der DB Netz sollen Schreitbagger, die derzeit an den Tunnelbaustellen im Einsatz sind, für die Räumung des Gleises zu Hilfe kommen. Dennoch wird die Sperrung nach aktuellen Angaben noch bis zum Betriebsbeginn am kommenden Mittwoch, 20. September, andauern. Derzeit sollen vier Busse als Ersatzverkehr (SEV) zwischen Nassau und Limburg pendeln, die in den elektronischen Auskunftssystemen nicht enthalten sind.