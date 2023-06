17-Jähriger in Limburg von Hund gebissen

LIMBURG. Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagmittag in der Blumenröder Straße von einem Hund gebissen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, berichtete der Jugendliche, dass er dort zwischen 13 und 13.15 Uhr aus Richtung Dessauer Schule kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war. Im Bereich der Hausnummer 46, in Höhe eines Spielplatzes, habe er eine Hundehalterin passiert, die sich gerade mit einem "Mofafahrer" unterhalten habe. Während des Passierens habe ihn der Hund dann in das Bein gebissen. Die Frau habe den Hund sofort weggezogen, mit diesem geschimpft und den Jugendlichen gefragt, ob alles in Ordnung sei. Da er dies zunächst mit "Ja" beantwortete und der 17-Jährige dann weiterlief, sind die Personalien der Hundehalterin nicht bekannt. Da der Gebissene jedoch verletzt und auch die Hose beschädigt wurde, wird nun nach der Halterin gesucht.