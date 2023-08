1800-Euro-Smartphone in Handyladen in Limburg gestohlen

LIMBURG. Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr den Verkaufsraum eines Handyladens in der Bahnhofstraße 6 in Limburg betreten und gab an, er wolle sich nur umsehen. Während er sich ein bestimmtes Modell ansagt, betrat ein weiterer Mann den Verkaufsraum und stellte sich zu dem Unbekannten. Schließlich verließen die beiden gemeinsam den Laden. Danach wurde festgestellt, dass ein Samsung-Smartphone im Wert von 1800 Euro fehlte, das durch eine spezielle Sicherung vor Wegnahme gesichert war. Diese Sicherung wurde von den Tätern offenbar überwunden. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Der eine Mann hat eine schlaksige Statur, ist circa 1,75 Meter groß und hat schwarze Haare. Er trug ein hellblaues Hemd. Der andere Mann ist kräftig/sportlich, 1,85 Meter groß und hat dunkle Haare. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 entgegen.