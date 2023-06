25 Künstler rocken das Glas

Dom goes PopART 2023: Autonomes Glasbild mit dem Georgsdom als Motiv. (© Andreas Otto)

Dom goes PopART 2023: Autonomes Glasbild mit dem Georgsdom als Motiv. (© Andreas Otto)

Am Freitag eröffnet eine Ausstellung mit 47 Exponaten, die an der Glasfachschule Hadamar hergestellt wurden. Zu sehen sind sie in den Kunstsammlungen der Stadt Limburg.