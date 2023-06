300 neue Polizisten gekürt

DIEZ/LIMBURG. Nur einen Wimpernschlag nach der im Februar durchgeführten Ernennung durfte das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Diez (BPOLAFZ DIZ) jetzt erneut rund 300 junge Kolleginnen und Kollegen feierlich ernennen. Der Jahrgang DIZ 20 II (Dezember) war über die komplette Ausbildung hinweg in der Grafenstadt. So etwas gab es zuvor noch nie. 2,5 Jahre Diez: 2,5 Jahre Zeit, um eine besondere Bindung, trotzt anfänglichen Conona-bedingten Startschwierigkeiten, aufzubauen.