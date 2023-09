30.000 Euro für Musical-Projekt an Limburger Schulen

"In diesem für uns so besonderen Jahr war und ist es unser Anliegen, unsere Partner sowie langjährigen Wegbegleiter in unsere Jubiläumsaktivitäten mit einzubinden. Wir freuen uns sehr, dass die Fußballvereine unsere Idee befürwortet und diese großartige Veranstaltung mit uns gemeinsam geplant sowie umgesetzt haben", sagt der Vorstandsvorsitzende sowie Hauptaktionär der Bauunternehmung Albert Weil AG Klaus Rohletter.