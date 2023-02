A3 nach tödlichem Unfall mit Gefahrgut-Laster voll gesperrt

Die Unfallstelle war auch am frühen Abend weiterhin in einem Umkreis von 150 Metern abgesperrt. Aufgrund der Bergung und des Abtransportes der Fahrzeuge dauert die Sperrung in beide Fahrtrichtungen noch bis mindestens in die späten Abendstunden an. Durch die Vollsperrung kam es zeitweise zu Rückstaus bis an die Anschlussstellen Dierdorf und Limburg Süd. Zudem ging es auf den Umleitungsstrecken nur schleppend voran. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren auch die Autobahnpolizei, das DRK, ein Rettungshubschrauber sowie die Autobahnmeisterei Heiligenroth.