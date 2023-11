Alarmübung der Limburger Feuerwehr

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Lindenholzhausen erkundeten die Lage: Starke Rauchentwicklung und Mitarbeiter werden in der Halle vermisst. Angriffstrupps mit Atemschutz rüsteten sich umgehend aus und begaben sich in die Halle zur Personensuche und Brandbekämpfung. Die Kräfte der Feuerwehr Limburg versuchten über einen zweiten Zugang mit einem Löschangriff in die künstlich verrauchte Halle vorzudringen und dort ebenfalls nach Personen zu suchen.