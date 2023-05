Angreifer schlagen Mann in Limburg-Offheim nieder

Demnach hätten zwei Männer das Opfer am Montag gegen 7.20 Uhr in der Schaumburger Straße angegriffen und gequält. Zeugen hatten dabei Schreie gehört und daraufhin eine Polizeistreife gerufen. Die Beamten konnten den Verletzten jedoch nur noch allein auf der Straße antreffen. Die Täter hatten bereits die Flucht ergriffen. Wegen Sprachschwierigkeiten sei es der Polizei schwergefallen, den Sachverhalt mit dem Opfer zu klären. In welche Richtung die Angreifer flohen, ist nicht bekannt.