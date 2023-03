Angriff mit gefährlicher Körperverletzung in Limburg

Zunächst wurde eine Auseinandersetzung zweier Gruppen in Limburg in der Straße „Am Zehntenstein” in der Limburger Innenstadtgemeldet. Im weiteren Verlauf traf eine Gruppe an der „Schiede” gegen 14:55 Uhr auf den späteren Geschädigten. Dieser wurde von der Gruppe angegriffen und mit einem Schlagstock am Kopf verletzt. Der Verletzte musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden.