Arbeitsunfall in Limburg: 65-Jähriger schwer verletzt

Was war passiert? Ein 65-Jähriger habe mit einem Lkw Baumaterial zu einer Baustelle in der Straße „Am Fleckenberg” angeliefert. Beim Ausladen eines Stahlträgers mit einem mobilen Kran sei der Mann in der Nähe des Lkws gestanden. Plötzlich sei eine Kette, an der der Stahlträger befestigt war, gerissen und dieser sei dadurch zu Boden gefallen. Hierbei sei der 65-Jährige getroffen und schwerst verletzt worden.