Attacke auf Angestellte eines Schnellrestaurants in Limburg

LIMBURG. In einem Schnellrestaurant in Limburg sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Angestellte angegriffen und leicht verletzt worden. Der spätere Angreifer hatte dieses laut Polizeibericht gegen 3 Uhr betreten und seine Bestellung aufgenommen. Nach Mutmaßung der Angestellten dauerte ihm dies zu lange, sodass er plötzlich einen Mitarbeiter angriff, zu Boden warf und auf ihn einschlug. Eine Kollegin wollte ihm zur Hilfe kommen, weshalb auch sie von dem Unbekannten angegangen wurde. Anschließend flüchtete der Mann in einem "weißen Lieferwagen". Das Kennzeichen des Wagens habe sehr wahrscheinlich die Buchstaben "LM", bzw. "WI" enthalten. Der Täter selbst sei etwa 1,85 Meter groß, schlank, trage mittelblonde bis dunkle Haare sowie einen Dreitagebart. Während seines Aufenthalts in dem Restaurant habe er Türkisch gesprochen. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 06431-91400 um Hinweise.