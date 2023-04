Auto brennt in Limburger Altstadt-Parkhaus

Limburg. Nach einem Pkw-Brand musste das Altstadt-Parkhaus in der Limburger Innenstadt am Montagvormittag zweieinhalb Stunden lang gesperrt werden, weil die Tiefgarage durch den Rauch so stark verqualmt war. Vermutlich wegen eines technischen Defekts hatte ein auf der unteren Parkebene 2 abgestellter Diesel-Pkw Feuer gefangen.