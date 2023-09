"Auto & Einkaufen" in der Limburger Innenstadt

Am Nutzfahrzeugsalon, der von der Kfz-Innung und der Kreishandwerkerschaft organisiert wird, beteiligen sich wieder zahlreiche Unternehmen und präsentieren von 11 bis 17 Uhr ihre Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen. Die Besucher erwartet eine große Ausstellung führenden Hersteller. Transporter, besonders Lkws, Camper und Fahrzeugausbauer sind dabei. Ein Tag, an dem mehr als nur Fahrzeuge gezeigt werden: Es besteht die Möglichkeit, Menschen hinter den Unternehmen kennenzulernen und sich über aktuelle Trends und individuelle Karrierechancen auf dem Neumarkt, dem Kornmarkt, am Bahnhofsvorplatz, dem Europaplatz vor der Stadthalle und in der Hospitalstraße zu informieren.