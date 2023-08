Auto rollt in Limburg in Fensterscheibe

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN. Ein fahrerloses Auto ist am Montag in der Stiegelstraße in Lindenholzhausen gegen eine Fensterscheibe gerollt. Ein 30-Jähriger hatte gegen 17.15 Uhr einen Chevrolet dort geparkt, um in eine Bankfiliale zu gehen. Offenbar hatte er dabei den Pkw nicht gegen Wegrollen gesichert. Der Wagen rollte zunächst gegen einen Opel und schließlich gegen die Fensterscheibe der Bankfiliale. Durch den Aufprall zerbarst die Scheibe. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 2500 Euro.