Autofahrer mit falschen Kennzeichen unterwegs

Nun hatte sich der heute 39-jährige Fahrer des Wagens, der zudem noch unter Bewährung steht, vor dem Amtsgericht Diez zu verantworten. Er gab an, den Touareg im September 2021 bei einem Händler in Berlin gekauft und abgeholt zu haben. Bei dem Mietkauf sei mit dem Verkäufer vereinbart gewesen, dass sich dieser als Besitzer bis zur vollständigen Abzahlung des Autos um An- und Abmeldungen und zum Beispiel um Steuer und Versicherung zu kümmern habe. Dass der TÜV im Dezember abgelaufen sei, habe er bemerkt, so der Angeklagte, auch Kontakt nach Berlin aufgenommen, doch von dort keine Rückmeldung erhalten. Und ohne Fahrzeugschein habe er den TÜV nicht erneuern können. "Das gibt Ihnen aber noch lange nicht das Recht, einfach ohne TÜV und damit möglicherweise ohne Versicherungsschutz das Auto weiter zu nutzen", merkte Richter Martin Böhm hierzu an.