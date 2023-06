Bauarbeiten an Limburger Bahnübergang wurden verschoben

Limburg. Die DB Netz AG hat in der Zeit vom 9. bis 13. Juni Gleisarbeiten am Bahnübergang in der Limburger Sainte-Foy-Straße/Limburger Weg (K 470) angekündigt. Diese Arbeiten wurden nun verschoben. Folglich findet von Freitag bis Dienstag auch keine Vollsperrung des Bahnübergangs statt. Kraft- und Radfahrer sowie Fußgänger können den Bahnübergang also wie gewohnt passieren. Ein neuer Termin für die Arbeiten steht noch nicht fest.