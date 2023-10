Baustelle im Schiedetunnel in Limburg

LIMBURG. An den kommenden beiden Samstagen, 7. und 14. Oktober, ist jeweils eine Röhre des Schiedetunnels gesperrt. Der Verkehr wird dann jeweils einspurig durch die andere Röhre geführt. Dies berichtet Hessen Mobil. Die Landesverkehrsbehörde lässt an diesen Tagen Schadstellen an der Fahrbahn beseitigen. Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung der jeweiligen Tunnelröhre durchgeführt werden.