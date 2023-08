Beides geht: Feuerwehr und Feste auf dem Limburger Marktplatz

"Für den Neubau der Feuerwehrzentrale werden wir viel Geld in die Hand nehmen und es ist absolut notwendig, dass der Neubau auch noch Entwicklungen in die Zukunft zulässt und wir nicht schon gleich wieder als allen Nähten platzen", verdeutlicht der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) als zuständiger Dezernent für die Feuerwehren. Der Flächenbedarf für einen Neubau lässt sich auf dem bestehenden Areal nicht umsetzen. Rund 8000 Quadratmeter kommen zusammen, um all das in der Erdgeschossebene unterzubringen, was dort zwingend notwendig ist.