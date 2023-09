Besonders dreister Fahrraddieb in Limburg

LIMBURG. Ein 21 Jahre alter Mann hat am Sonntagmorgen in Limburg ein Fahrrad gestohlen - und das, nachdem er gerade aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge gegen 9.05 Uhr den Fahrraddiebstahl am Bahnhof per Notruf. Dank der guten Personenbeschreibung konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter am Bahnhofsplatz ausfindig machen. Zwar versuchte der 21-Jährige zu fliehen, konnte aber dennoch festgenommen werden. Die Beamten staunten dabei nicht schlecht, weil der Dieb erst kurz zuvor aus dem Gewahrsam entlassen worden war. Der 21-Jährige wurde später erneut entlassen. Das weiße Fahrrad der Marke "Tretwerk" kann bei der Polizei abgeholt werden.