Betrunken vor der Polizei geflohen

"Trotz Blaulicht, Martinshorn und ,Stop Polizei'-Schriftzug setzte der Fahrer seine Fahrt fort und beschleunigte im Innenstadtbereich immer weiter auf mehr als 100 km/h bis in die Limburger Straße in Richtung Hadamar", heißt es im Polizeibericht. Der Wagen überfuhr rote Ampeln und raste über Kreuzungen, ohne auf den Verkehr zu achten. Selbst durch Baustellen raste der Fahrer mit viel zu hoher Geschwindigkeit, teilweise wurde auch der Bürgersteig für die Fahrt genutzt. Die Flucht endete schließlich vor einem Sandberg in der Baustelle der Weidestraße.