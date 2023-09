Betrunkene Schläger in Limburg

LIMBURG. Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen drei betrunkene Schläger in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten berichten, waren sie gegen 1.10 Uhr in der Graupfortstraße auf mehrere verletzte Personen getroffen. Diese gaben an, von einer Dreiergruppe dunkelhäutiger Männer geschlagen und verletzt worden zu sein. Die Gruppe habe zunächst eine Frau angemacht und dann unvermittelt auf zwei Männer eingeschlagen und auch nicht von diesen abgelassen, als diese bereits auf dem Boden lagen. Auch mit einer Plastikkiste soll zugeschlagen worden sein. Erst weitere Zeugen konnte die Angreifer in die Flucht schlagen. Diese fand die Polizei in der Grabenstraße. Die Männer im Alter von 21 bis 23 Jahren waren auch den Beamten gegenüber hochaggressiv und mussten gefesselt werden. Zudem beleidigten sie die Polizisten. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 06431-91400.