Betrunkener Autofahrer ruft Polizei

LIMBURG. Man kann es kaum glauben: Obwohl er ordentlich gebechert hatte, hat ein Betrunkener am Dienstag gegen 3.35 Uhr wegen eines Reifenschadens die Polizei gerufen. Der 22-Jährige war mit einem VW zu einer Tankstelle an der Brüsseler Straße gefahren, wo er einen Schaden an einem Reifen sah, den er offenbar als Vandalismusschaden einordnete. Daher rief er die Polizei, um die Sache anzuzeigen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie von dem ganz offensichtlich stark betrunkenen Autofahrer empfangen wurden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast 2,8 Promille an. Der kooperative und geständige 22-Jährige wurde daher vorläufig festgenommen.